Homem detido pelo crime de abuso sexual de crianças em Aveiro

Um homem, de 56 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, suspeito de ter abusado sexualmente de uma filha da companheira, presentemente com 16 anos de idade.

Os factos criminosos ocorreram numa das freguesias dos arredores do concelho de Aveiro, apontando os indícios até ao momento colhidos pela investigação no sentido de os abusos sexuais terem começado quando a vítima tinha 12 anos, tendo sucedido de forma reiterada ao longo do tempo.

O detido, reformado por invalidez, foi presente às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.