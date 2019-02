Homem detido por 40 furtos em casas e empresas do Minho

Suspeito de 26 anos foi detido pela GNR em Braga. Roubava objetos metálicos para vender a sucateiros.

09:49

A GNR e Viana do Castelo anunciou esta terça-feira, que o Núcleo de Investigação Criminal de Arcos de Valdevez, deteve, no domingo, um homem, com 26 anos, por ser suspeito de ter praticado 40 furtos em residências, armazéns e estaleiros de empresas, ocorridos nas zonas de Arcos de Valdevez, Ponte de Lima e Ponte da Barca. O suspeito foi detido em Braga.

Em comunicado, a GNR explica que "no âmbito de um processo de investigação a GNR apurou que o detido se dedicava a furtar todo o tipo de artigos e equipamentos que contivessem metais não preciosos, principalmente ferro, inox e cobre, levando os mesmos dos locais dos furtos para uma garagem, onde procedia ao seu desmantelamento e separação dos componentes metálicos, para posteriormente os entregar em sucateiras".

A investigação culminou na realização de oito mandados de busca, dos quais quatro em residências, um em oficina e três em viaturas.

Nos crimes, o suspeito usava três viaturas, em que as duas carrinhas eram utilizadas para o transporte do material furtado e o veículo ligeiro funcionava como "batedor", no sentido de detetar alguma autoridade durante a deslocação. Para tal, contava com a ajuda de um cúmplie, que foi constituído arguido.Foram apreendidas duas armas brancas e uma arma de ar comprimido e diverso material furtado.

A força policial acrescenta que o homem detido tem antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime. Vai ser esta terça-feira apresentado ao Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.

A ação da GNR contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública de Braga