Homem detido por abusar sexualmente de jovem de 16 anos na Madeira

A Polícia Judiciária (PJ) da Madeira deteve um homem de 48 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma jovem incapaz de resistência, de 16 anos.



O crime ocorreu em setembro no concelho da Ribeira Brava, município do arquipélago da Madeira.



Após a denúncia foram feitas várias diligências, que permitiram a recolha de provas e a identificação do autor dos crimes, o que conduziu depois à detenção do homem, como se pode ler no comunicado da PJ.



O detido já foi presente às autoridades competentes, encontrando-se em prisão preventiva.