Homem detido por agredir pai idoso em Oliveira de Azeméis

Um homem, de 58 anos, foi detido esta segunda-feira por agredir fisica, verbal e psicologicamente o pai, de 93, no concelho de Oliveira de Azeméis.Segundo um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), o idoso teve que ser transportado para o hospital devido às lesões que apresentava pelo corpo. Durante as diligências, os militares da Guarda encontraram na casa do agressor duas armas brancas artesanais, uma faca de ponta e mola e uma catana.O detido, indiciado pelos crimes de violência doméstica e posse de arma proibida, ficou em prisão preventiva. Vai aguardar julgamento no estabelecimento prisional do Porto, avança a GNR.