Homem detido por tentar atirar a companheira de uma janela em Santa Maria da Feira

Um homem, de 61 anos, ouviu ser decretada a medida de coação de prisão preventiva, depois de ser presente ao tribunal de Instrução criminal da Feira, pela GNR de Lamas, por ter tentado atirar a companheira de uma janela, do segundo andar de um prédio, em duas ocasiões, em Rio Meão, Santa Maria da Feira.O arguido ficou indiciado de dois crimes homicídio na forma tentada qualificado.O homem foi detido, esta segunda-feira, pela GNR de Lamas, pela suspeita do crime de violência doméstica cometido sobre a companheira, de 62 anos. A detenção ocorreu na sequência de uma investigação que já durava à cerca de um mês.Segundo as diligências da autoridade, o homem ameaçava a vítima e exercia violência física, psicológica e verbal contra a mulher.Na sequência das diligências da GNR de Lamas, além do agressor, também foi detido um homem, de 35 anos, pela suspeita do crime de tráfico de estupefacientes. A autoridade apreendeu, também, diverso produto estupefaciente.As diligências da GNR de Lamas tiveram o apoio do Núcleo de Investigação de Crimes da GNR de Santa Maria da Feira.No final do primeiro interrogatório judicial, o arguido foi levado, pela GNR de Lamas, para o estabelecimento prisional de Custóias.O arguido mais novo ouviu ser decretada a medida de coação de apresentações diárias às autoridades.