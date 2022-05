Homem detido por agressões e perseguição a ex-namorada em Sintra

Um homem de 56 anos, dono de uma oficina de motos em Cascais, foi detido por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Lisboa por agressões, ameaças e perseguição à ex-mulher, de 48. Mesmo estando separados há três anos, o homem continuou a coagir a vítima.Desde finais de março, começou a apedrejar-lhe os vidros do carro e de casa. Na segunda-feira, o suspeito foi detido pela GNR em Dona Maria, Pêro Pinheiro, por estar a perseguir a ‘ex’ e o novo namorado de carro, com uma arma municiada. Ficou na cadeia.