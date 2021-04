Homem detido por ameaçar e perseguir em companheira em Amarante

Um homem, de 58 anos, foi detido pela GNR, esta segunda-feira, em Amarante, por ameaçar e perseguir a ex-companheira, de 56 anos. A detenção aconteceu, no âmbito de uma investigação por violência doméstica do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas de Penafiel. Na ação, os militares apuraram que o suspeito estava separado da vítima há cerca de um ano , mas manteve com ela uma relação de nove anos.



Nunca aceitou a separação e, quando a vítima começou um novo relacionamento, iniciou uma postura de perseguição e controlo diário à mulher e ao atual namorado. Nesses momentos, injuriava-os e ameaçava-os de morte, com recurso a arma de fogo. Em comunicado, a GNR explica que com a escalada deste tipo de episódios e, tendo em conta a gravidade dos factos, foram efectuadas duas buscas – uma domiciliária e outra a um carro – onde foram apreendidas quatro armas de fogo, um bastão e várias munições.





O homem foi presente, esta terça-feira, a primeiro interrogatório no Tribunal de Penafiel. Ficou proibido de contactar com a vítima e inibido de adquirir armas de fogo.