Homem detido por ameaças graves a vizinhos e posse de armas proibidas

Um homem, de 67 anos, foi detido, pela GNR de Estarreja, pelo crime de ameaças graves a vizinhos e de posse de armas proibidas. O suspeito foi detido na sequência de uma investigação que já durava há quatro meses. A operação teve o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Ovar.Durante as diligências, a GNR apreendeu, na casa do detido, em Canelas, várias armas de fogo e munições: uma espingarda caçadeira, três espingardas carabinas, uma espingarda semiautomática, uma espingarda de ar comprimido, um revólver, 274 cartuchos de diversos calibres, 187 munições de diversos calibres, quatro punhais, uma faca de mato, 37 canivetes, seis canivetes de abertura automática e uma faca borboleta.