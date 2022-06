Um homem com cerca de 40 anos foi preso pela PSP de Oeiras, este domingo de madrugada, após ter agredido com uma cabeçada no nariz um agente, de 27 anos, que ali presta serviço.





CM apurou, começou a elevar o tom de voz, e a ficar visivelmente nervoso. O polícia tentou pôr termo à situação, e veio a ser agredido com uma forte cabeçada no nariz. O INEM foi chamado e transportou-o ao Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. Há suspeitas de fratura do osso do nariz.



O civil chegou junto da esquadra, pela 01h00, pretendendo expor uma questão de trânsito. Rapidamente, ao que oapurou, começou a elevar o tom de voz, e a ficar visivelmente nervoso. O polícia tentou pôr termo à situação, e veio a ser agredido com uma forte cabeçada no nariz. O INEM foi chamado e transportou-o ao Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. Há suspeitas de fratura do osso do nariz.