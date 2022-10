Homem detido por detenção de arma proibida

Um homem foi detido, esta segunda-feira, pela PSP de Loures, por suspeitas de posse de arma proibida.



Em comunicado, a PSP afirma que recebeu uma queixa, em março de 2021, onde uma mulher relatava que tinha sido ameaçada por um um homem, quando ambos circulavam numa artéria em Santo António dos Cavaleiros.





A vítima terá confrontado o condutor após este ter realizado uma manobra perigosa, tendo o suspeito ameaçado e intimidado a mulher com recurso a arma de fogo.Na sequência das diligências efetuadas, a PSP conseguiu apurar a identidade do autor das ameaças, sendo que, no dia 17 de outubro, através de um mandado de busca domiciliária deslocou-se à residência do suspeito, onde localizou a arma utilizada da qual o suspeito não era titular de licença válida para o seu porte e uso, tendo o mesmo sido detido pelo crime de detenção de arma proibida.No âmbito das buscas foram ainda apreendidos um revólver de calibre.32 e 182 munições do mesmo calibre.O homem foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Norte para aplicação das medidas de coação, tendo-lhe sido aplicado o Termo de identidade e residência.