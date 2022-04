GNR detém suspeitos de tráfico de droga e apreende heroína e haxixe em Aljustrel

Dois homens foram detidos pela GNR por suspeitas de tráfico de droga numa operação que permitiu apreender 40 doses de heroína e três de haxixe, no concelho de Aljustrel, no distrito de Beja, foi anunciado esta sexta-feira.

Os suspeitos, de 34 e 50 anos, deverão ser presentes esta sexta-feira ao Tribunal Judicial de Ourique, também no distrito de Beja, para interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação, referiu a GNR, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a GNR, na sequência de uma investigação que decorria desde o início de 2021, foram realizadas diligências que permitiram deter o homem de 34 anos, na quarta-feira, em flagrante delito e na posse de droga.

Na quinta-feira, no âmbito da mesma investigação, a GNR cumpriu cinco mandados de busca domiciliária e três em veículos, os quais permitiram deter o homem de 50 anos na posse de droga e de uma arma proibida.

No conjunto das diligências, a GNR apreendeu, além das doses de heroína e haxixe, uma espingarda, 22 quilos de cobre novo em barras e cabos, 190 euros em notas, 10 telemóveis, um tablet, um bastão artesanal (arma proibida), 87 munições e vários artigos para acondicionar e embalar droga.

Durante a operação, a GNR também identificou um homem, de 42 anos, por posse de droga e constituiu arguido um outro, de 56 anos, por suspeitas de envolvimento no processo.

A operação foi efetuada por militares dos núcleos de Investigação Criminal de Aljustrel, Almodôvar, Beja e Odemira, do Destacamento Territorial de Aljustrel e do Destacamento de Intervenção de Beja do Comando Territorial de Beja da GNR.