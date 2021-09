Um homem de 45 anos foi esta terça-feira detido em flagrante pela GNR por cultivo de canábis, no concelho de Paços de Ferreira.O suspeito foi apanhado pelos militares a cuidar de uma plantação, com nove plantas de canábis, numa zona de mato denso e arborizada, durante a noite. As plantas foram apreendidas e o homem foi constituído arguido.