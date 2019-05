Homem detido por por posse ilegal de armas em Vila Nova de Gaia

Um homem foi detido pela GNR esta quarta-feira, em Vila Nova de Gaia, por posse de armas ilegais, num processo de violência doméstica.



De acordo com comunicado da GNR do Porto, o suspeito, de 53 anos, ameaçava e injuriava a companheira, de 54 anos. Além de ser agressor, o homem possuia armas de fogo ilegais.





As autoridades realizaram uma busca domiciliária à casa do agressor tendo apreendido uma caçadeira, duas armas de ar comprimido, uma carabina, um sabre, 13 munições e 126 cartuchos.O detido foi esta quarta-feira presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. O homem ficou sujeito às medidas de coação de apresentações semanais no posto policial da sua área de residência.O agressor detido ficou ainda proibido de adquirir armas de fogo.