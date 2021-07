Homem detido por roubar carrinha em Gaia

Um suspeito de ter roubado uma carrinha, em Gaia, foi detido pela equipa de intervenção rápida da PSP. O furto da carrinha ocorreu, ao início da madrugada, cerca da 01h00, no centro de Vila de Nova de Gaia.Os três suspeitos do furto escaparam na viatura. A fuga teve início na rua parque da República. Cinco minutos depois, quando o grupo passava pela rua cândido dos reis, o condutor acabou por perder o controlo da carrinha e trio sofreu um despiste.Ainda assim, os assaltantes conseguiram sair da viatura e escapar a pé. No entanto, O grupo foi perseguido por uma equipa de intervenção rápida da PSP da divisão de Gaia.Um dos assaltantes foi interceptado e detido pela suspeita do crime de furto. Os outros dois ladrões conseguiram escapar mas estão a ser procurados pelas autoridades.O detido vai ser presente a um juiz de instrução criminal do tribunal do Porto para ser ouvido em sede de primeiro interrogatório. No final, o homem vai conhecer as medidas de coacção.