Detido homem que roubou e sequestrou outro em Vila Nova de Gaia

Um homem, de 39 anos, foi detido por roubar e sequestrar outro em Vila Nova de Gaia.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, os crimes ocorreram no dia 5 de outubro do ano passado, quando o suspeito, juntamente com outros dois arguidos detidos no passado mês de março, abordaram a vítima na rua com o pretexto de consumirem drogas. Os homens foram juntos até um bairro na cidade do Porto, onde compraram os estupefacientes.

Os arguidos levaram depois a vítima para a casa de um dos suspeitos, para lhe tirar todo o dinheiro que tinha. A vítima foi agredida e mantida dentro da habitação durante algumas horas.

O homem foi depois abandonado num descampado, a cerca de cinco quilómetros da casa onde mora. Os suspeitos deslocaram-se ainda à residência da vítima, de onde furtaram um motociclo.

O detido, sem atividade profissional e com antecedentes criminais por roubo e furto, foi presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, e ficou em prisão preventiva.