Homem detido por roubar quarto de hotel em Águeda

A GNR de Aveiro deteve, esta segunda-feira, um homem de 56 anos, suspeito de roubar um quarto de hotel, em Arrancada do Vouga, no concelho de Águeda.Segundo o comunicado da GNR, no seguimento da denúncia sobre o furto, os militares da Guarda Nacional Republicana realizaram diligências policiais que permitiram localizar o suspeito que se encontrava no interior da unidade hoteleira.Após o suspeito ser revistado, foram encontrados, na sua posse, vários bens furtados.Durante a ação policial, foram entregues aos respetivos proprietários os seguintes objetos: uma carteira, 700 dólares e 115.90 euros.O detido foi constituído arguido e o episódio foi comunicado ao Tribunal Judicial de Águeda.