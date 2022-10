Homem detido com 128 doses de canábis em Torres Novas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Torres Vedras deteve, esta segunda-feira, um homem de 57 anos por tráfico de drogas, no concelho de Torres Novas.A detenção ocorreu "durante uma ação de patrulhamento e fiscalização rodoviária" e as autoridades repararam que "o condutor apresentava um comportamento suspeito no interior do veículo", lê-se no comunicado da GNR.No decorrer das diligências os militares efecturam "uma revista e uma busca sumária ao veículo, que culminaram na apreensão de 128 doses de canábis", refere o comunicado.O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Novas.