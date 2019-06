Homem detido por roubo e sequestro em Elvas

Um homem, de 35 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Elvas, pela presumível autoria dos crimes de roubo e de sequestro. Segundo um comunicado da PJ, os crimes aconteceram durante a tarde do passado sábado, dia 8 de junho, no centro da cidade.



O mesmo documento avança que "a vítima, um homem, foi abordada na via pública junto da sua residência, sendo conduzida sob ameaça de uma arma branca, para local isolado nas imediações da cidade, onde foi constrangida a entregar dinheiro".





O homem abordado conseguiu libertar-se e foi denunciar a situação.

De acordo com o comunicado da PJ, o arguido tem antecedentes criminais e já "cumpriu uma pena de prisão efetiva por crime violento contra as pessoas e encontrava-se em liberdade condicional".



O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial. Foi aplicada ao homem a medida de coação de prisão preventiva.