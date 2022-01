Homem detido por sequestrar, agredir e roubar automobilista na Trofa

A Polícia Judiciária do Porto deteve um homem, entretanto colocado em prisão preventiva, indiciado por sequestrar, agredir e roubar uma pessoa que se encontrava no interior da sua viatura, num aparcamento da Trofa, revela hoje um comunicado policial.

Cerca das 22h00 de sexta-feira, o automobilista foi ameaçado com uma faca e agredido, sendo sequestrado no interior do seu próprio carro e privado da sua liberdade durante cerca de quatro horas.

A vítima, refere o comunicado, foi obrigada a fazer levantamentos de dinheiro em caixas multibanco do Porto e da Póvoa de Varzim, sendo abandonada já pelas 02h00 de sábado numa rua de Covelas, em Santo Tirso.

O assaltante, de 41 anos e já tem antecedentes por crimes contra o património e contra pessoas, levou a viatura, vindo a ser detido pela Polícia Judiciária mais tarde em colaboração com a GNR.