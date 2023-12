Homem detido por sequestrar mulher durante dois dias na mala do carro

A PSP deteve um homem por sequestrar uma mulher de 63 anos durante dois dias na mala do carro. O sequestro começou em Fátima, passou por Castelo Branco e terminou em Aveiro.O homem levantou dinheiro com o cartão Multibanco da vítima. O detido é ainda suspeito de assaltar a loja do posto combustível Repsol em Aveiro, junto à Universidade de Aveiro, e de amarrar outra mulher a uma árvore em Coimbra há poucas semanas. Já terá cumprido pena de 16 anos de prisão por roubos à mão armada.Esta sexta-feira, o suspeito vai ser presente no Tribunal de Instrução Criminal de Aveiro.