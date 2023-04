Homem detido por suspeita de tentar matar outro junto a um café no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de, em janeiro deste ano, ter tentado matar outro no exterior de um café, no Porto, depois de uma discussão, adiantou esta segunda-feira esta força policial.

Em comunicado, a PJ explicou que a 17 de janeiro o suspeito atingiu a vítima com uma arma de fogo no pescoço e num pulmão no exterior de um café onde, antes, ambos tinham estado num convívio que acabou em discussão.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima correu perigo de vida, referiu.

O suspeito, que se havia colocado em fuga após efetuar os disparos, foi entretanto localizado e detido pela PJ.

Também a arma do crime foi recuperada, salientou a PJ, reforçando ter "fortes elementos probatórios" da prática deste crime pelo arguido.

O detido, com 34 anos e com antecedentes criminais pela prática do crime de tráfico de droga, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da sua área de residência.

O homem está indiciado por homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida.