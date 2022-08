Homem detido por suspeitas de condução perigosa em Santa Maria da Feira

Um condutor foi detido pela PSP, ao final da tarde desta quinta-feira, em Santa Maria da Feira pela suspeita do crime de condução perigosa. O homem, com cerca de 50 anos, não desobedeceu às indicações e entrou, de carro, no perímetro do recinto da ‘Viagem Medieval’.O detido, que é morador na zona onde se realizava o certame medieval, e que tem por isso acesso legal ao espaço, tentou entrar por uma das entradas para o recinto. No entanto, os polícias, que controlavam o portal, deram a indicação, ao condutor, para que aguardasse alguns momentos até que o acesso, naquele momentos com pessoas em movimento, reunisse todas as condições segurança.O homem acabou não acatar as instruções da autoridade e entrou, de carro, pela estrada de ligação ao recinto, na zona das Piscinas e Orfeão da Feira. Os agentes da PSP seguiram o homem, que acabou detido pela suspeita do crime condução perigosa.