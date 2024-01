Homem detido por tentar furtar chocolates e bebidas de restaurante em Ponte de Lima

A PSP de Ponte de Lima deteve, durante a madrugada desta terça-feira, um homem de 35 anos na posse de chocolates e bebidas, que tentava furtar de um restaurante no centro da vila.



O assaltante, conhecido pela alcunha de "Pórco", foi libertado pelo Tribunal, mas encaminhado para uma consulta de psiquiatria no Hospital de Viana do Castelo.

A tentativa de roubo aconteceu pelas 04h40. O ladrão, já conhecido das autoridades, partiu um vidro do restaurante para se introduzir no espaço e quando a patrulha da PSP chegou ao local tentou esconder-se num armazém já na posse de chocolates e bebidas que pretendia furtar.

Foi detido, mas apesar dos diversos furtos que lhe foram imputados nos últimos meses, acabou por ser libertado pelo Ministério Público sem ter sido sujeito a primeiro interrogatório judicial.