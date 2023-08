Idoso preso por ameaças tinha arsenal em casa

A GNR deteve, no concelho de Ponte de Lima, um homem de 77 anos, suspeito de, em finais de janeiro ter agredido um familiar, devido a uma desavença provocada por partilhas de bens.



Durante uma operação que contou com reforço de meios do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Arcos de Valdevez e do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial de Viana do Castelo, a GNR apreendeu diversas armas brancas e de fogo.







A operação que foi levada a cabo, esta terça-feira, na área de intervenção do posto da GNR de S. Julião de Freixo, deu cumprimento a dois mandados de busca à casa e ao carro do reformado, que há sete meses está a ser investigado.





Os militares apreenderam duas espingardas, uma catana e um bastão extensível, além de mais de uma centena de munições das armas de fogo. As armas, embora legais, ficaram apreendidas à guarda do processo.

O suspeito foi detido e depois de constituído arguido, foi libertado. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Comarca de Ponte de Lima.