Dois homens detidos por posse ilegal de armas em Viana do Catselo

A GNR de Viana do Castelo deteve na quarta-feira dois homens por alegada posse ilegal de armas, apreendendo, no total, 54 armas, 2.176 munições e um quilo de pólvora, foi hoje anunciado.

Contactada pela Lusa, fonte da GNR adiantou que o detido de 45 anos, residente em Monção, é proprietário de um estabelecimento comercial de vendas de armas.

O outro detido, de 55 anos, reside no concelho vizinho de Valença.

A fonte adiantou que as armas foram apreendidas no decurso de buscas efetuadas ao estabelecimento comercial, às residências dos dois detidos e a um veículo.

Segundo um comunicado enviado às redações, o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo refere que a detenção dos dois homens, foi realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Valença.

A operação resultou de uma investigação por tráfico e mediação de armas, detenção de armas proibidas, fraude fiscal e burla qualificada.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Monção.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Viana do Castelo, Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Arcos de Valdevez, Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viana do Castelo, do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Viana do Castelo, do Núcleo de Apoio Operativo (NAO) de Viana do Castelo e do Destacamento de Acão Fiscal (DAF) do Porto.