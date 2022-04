GNR detém em Felgueiras e Amarante 10 suspeitos de tráfico de droga

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Felgueiras deteve, no domingo, sete homens e três mulheres por tráfico de droga, nos concelhos de Felgueiras e Amarante, apreendendo centenas de doses de heroína e cocaína, informou esta segunda-feira a autoridade.

A operação ocorreu no âmbito de uma investigação que decorria há três anos, que permitiu concluir que os suspeitos atuavam de forma organizada, segundo um comunicado enviado à agência Lusa.

A GNR apreendeu 291 doses de cocaína, 123 doses de heroína, 42 doses de haxixe, 11 viaturas, seis balanças de precisão, 20 telemóveis, diversas munições e 13 mil euros em dinheiro.

Os suspeitos agiram "com o objetivo de comercializar o produto estupefaciente ao consumidor final" e foi "possível apurar-se que as referidas substâncias eram adquiridas no concelho de Felgueiras e que eram distribuídas por Amarante, Vila Real e Peso da Régua", acrescenta a GNR.

Nas diligências de investigação, os militares da Guarda realizaram 14 buscas domiciliárias e 12 em veículos, que culminaram na detenção dos dez suspeitos.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Porto, do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) de Penafiel da Unidade de Intervenção (UI).

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Penafiel.