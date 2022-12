Quatro detidos em Vizela por tráfico de 334 doses de estupefacientes

O Destacamento Territorial de Guimarães da GNR deteve no domingo, em Vizela, no distrito de Braga, três homens e uma mulher por tráfico de 334 doses de droga e posse de armas proibidas, informou esta segunda-feira a autoridade policial.

A ação ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização em estabelecimentos de restauração e bebidas e espaços de diversão noturna.

Os militares da Guarda apreenderam 60 doses de cocaína, 63 de haxixe, 25 doses de anfetaminas, 186 doses de MDMA, uma balança de precisão, três armas brancas e 410 euros em numerário.

Refere-se num comunicado enviado à Lusa que da ação resultou, ainda, a elaboração de 23 autos de contraordenação, no âmbito do exercício de segurança privada, irregularidades administrativas e por consumo de estupefacientes.

Também foi encerrado um estabelecimento, "uma vez que é reincidente no incumprimento das medidas de segurança obrigatórias", assinala a autoridade.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 20 e 49 anos, foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Guimarães e ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial de Braga.