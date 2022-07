GNR apreende cinco armas e munições em Castelo Branco

A GNR apreendeu a um homem de 54 anos, em Castelo Branco, cinco armas de fogo e 71 munições de diversos calibres, informou esta sexta-feira a autoridade.

Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco explicou que a apreensão das armas e munições em situação ilegal foi realizada por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC), na quinta-feira.

"No âmbito de uma investigação por posse de arma proibida, os militares da Guarda realizaram diversas diligências policiais que culminaram com o cumprimento de dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo", lê-se na nota.

Na sequência desta ação, constatou-se a existência de "três armas de ar comprimido, um revólver, uma pistola e 71 munições de diversos calibres", que foram apreendidas.

O homem de 54 anos foi identificado e constituído arguido por posse ilegal de armas e os factos foram comunicados ao Ministério Público de Castelo Branco.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Castelo Branco, Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento de Castelo Branco e meios cinotécnicos do Destacamento de Intervenção (DI) de Castelo Branco.

A GNR relembrou que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, quem detiver arma não registada ou manifestada, quando obrigatório, constitui um crime de posse ilegal de arma.