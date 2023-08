Homem detido por tentativa de homicídio em Vila Franca de Xira

Um homem com 30 anos foi detido na segunda-feira por tentativa de homicídio, com uma arma branca, de um outro homem, em 31 de dezembro, em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária.

A vítima, com 25 anos, "foi atingida por golpe de arma branca em zona corporal que aloja órgãos vitais", após "uma altercação mantida na via pública entre a vítima e o agressor, por motivos relacionados com relações pessoais e sentimentais que ambos mantinham em relação a uma terceira pessoa", revelou a PJ, num comunicado.

A PJ destacou que o autor foi identificado após o crime, mas não foi possível detê-lo porque deixou de frequentar os locais que habitualmente frequentava.

"Só no passado dia 31 de julho de 2023, após a investigação ter tido conhecimento do regresso do agressor à sua residência habitual, foi possível a sua localização, abordagem pessoal e detenção fora de flagrante delito", acrescentou.

O homem foi ouvido na quarta-feira num primeiro interrogatório judicial nos serviços do Tribunal Judicial de Lisboa Norte -- Loures, tendo ficado sujeito a apresentações periódicas às autoridades e proibição de contactos com a vítima.