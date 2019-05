Homem detido por tentativa de homicídio em Viseu

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem, de 32 anos, que é suspeito de ter tentado matar outro, atropelando-no na sequência de uma discussão, em Viseu.Em comunicado, a PJ explica que "o detido envolveu-se num confronto físico com o ofendido", e, posteriormente, "resolveu entrar na sua viatura e investir na direção daquele, atropelando-o com extrema violência".O ofendido, de 46 anos, "sofreu graves lesões ao nível da cabeça e membros inferiores, que puseram em sério risco a sua vida". Está internado no hospital de Viseu com prognóstico reservado.A PJ contou com a colaboração da PSP de Viseu. O detido, que é suspeito de um crime de homicídio, na forma tentada, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.