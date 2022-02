Homem detido por tráfico de 400 doses de estupefacientes em Pombal

Um homem foi detido em flagrante delito, na passada quinta-feira, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Pombal.Os militares da GNR, no âmbito de uma ação de patrulhamento, abordaram um homem que apresentava um comportamento nervoso. Na sequência de uma revista, foram encontradas 400 doses de canábis na sua posse, o que culminou na detenção do indivíduo.

O homem, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito criminal, foi constituído arguido, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Pombal.