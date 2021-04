Jovem detido com 282 doses de haxixe na Póvoa de Varzim

A GNR deteve, esta quarta-feira, um homem, de 19 anos, por tráfico de droga, na Póvoa de Varzim. A detenção aconteceu na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes que culminou com a detenção, em flagrante, do suspeito que estava a vender o produto na via pública. Tinha na sua posse 282 doses de haxixe.



Na investigação, apurou-se ainda que o individuo fazia parte de uma rede de tráfico de droga nos concelhos da Trofa, Póvoa de Varzim e Paços de Ferreira. Em comunicado, a GNR informa que foram apreendidos para além da droga, duas balanças de precisão, duas facas de corte, uma tesoura, um rolo de pelicula de celofane, um telemóvel e 100 euros em dinheiro.





O detido, com antecedentes criminais pelos mesmos crimes, foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santo Tirso.