Homem detido por tráfico de droga em Penafiel

Um homem, de 55 anos, foi detido, esta quarta-feira, em Penafiel, em flagrante por tráfico de droga.



Segundo a GNR, no âmbito de uma investigação, foram feitas várias diligências que permitiram aos militares verificar a venda da droga a consumidores, tendo o suspeito sido detido em flagrante.





Foi feita ainda uma busca domiciliária e apreendidas 37 doses de haxixe, 25 cigarros manufacturados com haxixe, quatro doses de cocaína e 600 euros em dinheiro.O suspeito foi presente, esta quinta-feira, ao Tribunal de Penafiel, ficando obrigado a apresentações semanais no posto da sua área de residência e proibido de contactar com pessoas conotadas com o tráfico de droga.