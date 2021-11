Homem detido por três roubos com faca no concelho da Moita

Um homem foi preso no último fim de semana, por investigadores da PSP do Barreiro, por dois roubos concretizados com ameaça de faca a farmácias, e um tentado a outro estabelecimento comercial, no concelho da Moita.Os roubos, sabe o, ocorreram no início de outubro e na última quinta-feira. Em ambos os casos, o ladrão solitário ameaçou funcionários com uma faca, e fugiu com cerca de 300 euros.A terceira situação de roubo pela qual está indiciado, não foi concretizada.Com cadastro, o homem foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva.