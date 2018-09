Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por violar jovem junto a estação do Cacém

Presente a juiz do tribunal de Sintra, o detido aguarda julgamento em prisão preventiva.

Um homem, de 25 anos, foi preso pela PJ de Lisboa por suspeitas da prática de violação e agressão de uma jovem, de 28, ocorrida a 29 de agosto nas imediações da estação da CP do Cacém, Sintra.



A vítima foi seguida pelo predador sexual e, num local ermo, espancada com violência e forçada a manter relações sexuais com o criminoso.



Presente a um juiz do tribunal de Sintra, o detido aguarda julgamento em prisão preventiva.