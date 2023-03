A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 39 anos, nos Açores por ter abusado sexualmente de uma menuna de oito anos.De acordo com a PJ, o crime ocorreu na residência do agressor, num contexto de proximidade familiar com a vítima.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando submetido às medidas de coação de proibição de contactar com a vítima e de se ausentar do país, refere a PJ em comunicado.