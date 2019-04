Homem detido por violência doméstica em Aveiro

Suspeito foi apanhado pelas autoridades a ameaçar a esposa e o filho de morte.

Por Beatriz Madaleno de Assunção e Susana Pereira Oliveira | 09:21

Um homem de 54 anos foi detido por violência doméstica em Lourosa, no distrito de Aveiro, este domingo.



Segundo comunicado da GNR do Comando Territorial de Aveiro, após uma denúncia de violência doméstica, as autoridades deslocaram-se ao local e assistiram a uma ameaça de morte do suspeito para com o filho, de 30 anos, e a esposa, de 55 anos.



O indivíduo ficou detido nas instalações da GNR até ter sido presente ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Santa Maria da Feira, na segunda-feira, dia 1 de abril.



Foi aplicada ao homem a medida de coação de proibição de contactar com as vítimas, com controlo por pulseira eletrónica, e a obrigação de abandonar a residência.