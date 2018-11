Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por violência doméstica em Leça da Palmeira

Suspeito recorria de forma continuada a ameaças e injúrias à ex-companheira de 51 anos.

10:04

Um homem de 52 anos foi detido esta terça-feira pela GNR do Porto por violência doméstica, em Leça da Palmeira.



O suspeito recorria de forma continuada a ameaças e injúrias à ex-companheira de 51 anos.



As autoridades fizeram ainda uma busca ao veículo deste homem e apreenderam uma carabina, uma pistola de alarme, uma arma de ar comprimido, um chicote e seis munições.



O detido foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto e foi-lhe aplicada a medida de coação de afastamento da residência e proibição de contactos com a vítima, bem como proibição de adquirir ou ter em sua posse qualquer tipo de arma de fogo ou branca.