O crime ocorreu ao início da noite de quarta-feira. Um homem, de 38 anos, residente no Porto, envolveu-se numa discussão e agrediu violentamente a namorada, de 44 anos, no interior de uma viatura que estava estacionada em frente à habitação da vítima, na Rua Almada Negreiros, em Gondomar. Uma testemunha apercebeu-se da situação e, de imediato, deu o alerta às autoridades.





Na sequência das agressões, a mulher, que estava bastante transtornada com a situação, necessitou de tratamento médico. Foi rapidamente transportada para o Hospital de Santo António, na cidade do Porto, com ferimentos considerados ligeiros.