Homem e cão transportados para hospital após despiste na Encarnação. Carro bateu contra poste de eletricidade

Um veículo ligeiro, que transportava animais, embateu contra um poste de eletrecidade ena localidade de Galiza, em Mafra.O alerta foi dado às autoridades por volta das 8h55 da manhã.Na sequência do acidente há um ferido que foi transportado para o hospital de Torres Vedras. Trata-se de um homem com cerca de 30 anos.Também um dos cães que estava a ser transportado foi encaminhado para o hospital veterinário de Mafra.Fonte dos Bombeiros Voluntários da Ericeira avançou aoque o piso escorregadio poderá estar na origem do despite.O trânsito já não se encontra cortado.