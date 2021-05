Um condutor sofreu ferimentos considerados graves num despiste aparatoso da viatura em que seguia, ao final desta tarde de domingo, em Assequins, Águeda. A viatura colidiu, com violência, contra um poste eléctrico, cerca das 19h00, na Rua de Além.Os bombeiros de Águeda e a Viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro estiveram no local. A GNR de Águeda investiga as causas do acidente.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Águeda, para o hospital de Aveiro.