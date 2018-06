Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem em preventiva por tentar matar casal

Crime ocorreu segunda-feira e estará relacionado com desavenças familiares.

08:50

Um dos dois detidos por tentativa de homicídio de um casal com arma de fogo, em Vila Viçosa, fica a aguardar julgamento em prisão preventiva.



O arguido, de 24 anos, foi detido pela PJ, juntamente com o pai, de 59 anos e que fica sujeito a apresentações periódicas.



O crime ocorreu segunda-feira e estará relacionado com desavenças familiares.