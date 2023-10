Homem encontrado com ferimentos graves num casebre em Esposende

Um homem de nacionalidade brasileira, de 28 anos, foi transportado em estado grave para o Hospital de Braga, após ter sido encontrado num casebre, em Esposende, com vários golpes no corpo. A GNR está a investigar o caso.O alerta chegou às autoridades pelas 20h40, via 112. A vítima foi encontrada ferida e ensanguentada num casebre onde vive com outros trabalhadores. Num primeiro momento, algumas testemunhas disseram que o homem ficou ferido na sequência de uma discussão com um dos outros moradores. Já a vítima disse às autoridades que se feriu sozinha.O homem continua hospitalizado e será novamente ouvido pelas autoridades, que tentam perceber exatamente o que aconteceu.