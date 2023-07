Um homem, de 45 anos, esfaqueou a companheira, de 36, na madrugada de terça-feira, na casa de ambos no Bairro João de Deus, em Gemunde, na Maia, após a vítima ter pedido o divórcio.



A mulher sofreu vários golpes, um deles no pescoço, e foi transportada, em estado grave, para o Hospital de São João, no Porto, onde foi sujeita a uma cirurgia.









Ver comentários