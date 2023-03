Um telefonema a meio de uma aula de Português nas instalações do Centro Ismaili de Lisboa, ontem de manhã, deixou Abdul Bashir, 28 anos e refugiado afegão, agitado. Sem aviso, levantou-se e atacou o professor com uma faca de grandes dimensões, atingindo-o no pescoço.



Colegas e funcionários ficaram em pânico e começaram aos gritos.









