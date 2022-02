Homem encontrado morto em casa após ter sido violentamente agredido

Um homem, que fora violentamente agredido com pontapés por todo o corpo na tarde de quarta-feira, foi esta quinta-feira encontrado morto em casa, em Lisboa.Tudo indica que tenha sucumbido aos ferimentos sofridos na agressão, que ocorreu na zona da Bela Vista. Na altura, o homem recusou ser transportado ao hospital ou qualquer ajuda do INEM e da PSP. Optou por ir para casa e deitou-se.Pelas 05h00 desta quinta-feira, familiares com quem vivia foram encontrá-lo em paragem cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi declarado no local. Com indícios fortes de a morte ter resultado das agressões, a PSP acionou a PJ, que está a investigar e aguarda a autópsia à vítima.