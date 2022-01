Homem encontrado morto na rua em Santo Tirso

Um homem, de 69 anos, foi encontrado morto, este domingo de madrugada, na Rua 10 de Junho, em Rebordões, no concelho de Santo Tirso. Segundo a GNR, a vítima - que vivia sozinha - subiu ao telhado e caiu de uma altura de cerca de dez metros.



O alerta foi dado às 03h30, por populares. O homem estava com um pijama vestido e tinha ao seu lado um chinelo, sendo que o outro estava no telhado. As circunstâncias da queda ainda estão a ser apuradas. No local esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Famalicão, que declarou o óbito. O corpo foi levado para autópsia, em Guimarães. A PJ foi contactada, mas não foi ao local por não haver indício de crime.



