Homem envolvido em cerco e agressões a polícias em Olhão filmado em carro da PSP

Um homem de Olhão, com ficha policial e que esteve envolvido no cerco e agressões a militares da GNR e agentes da PSP ocorrido em março, naquela cidade algarvia, foi filmado por amigos no interior de um carro da polícia que estava no interior de uma oficina, à espera de reparação.O vídeo, filmado com telemóvel, foi colocado nas redes sociais durante esta semana. Desconhece-se, no entanto, a data em que foi efetuado. O registo, de 10 segundos e a que o CM teve acesso, mostra o cadastrado sentado no banco do condutor. O carro está com as duas portas da frente abertas. O interior, repleto de vidros partidos, bem como uma mossa visível na chapa da parte lateral, mostram que o veículo esteve envolvido num acidente de viação. O cadastrado pega no intercomunicador do terminal SIRESP do automóvel e brinca com o amigo que se encontra a gravar a ação.