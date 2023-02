Um homem de 29 anos foi esfaqueado na zona do pescoço, às 07h00 deste sábado, no exterior da discoteca Rio Bar, em Tomar, onde há uma semana se verificaram agressões a um militar da GNR de Alcanena que estava de folga. Ao procurar defender uma colega, o militar foi atacado com um copo partido e ficou com o rosto desfigurado.





Em circunstâncias que estão a ser averiguadas pelas autoridades, a vítima deste sábado sofreu ferimentos ligeiros após ter sido atingida com um golpe de arma branca, tendo sido levada pelos bombeiros para o Hospital de Abrantes.