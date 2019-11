Homem esfaqueado em rixa de Halloween em rua de bares e discotecas

Um homem de 28 anos ficou esta sexta-feira em estado grave, após ter sido esfaqueado por outro na zona do tórax, numa rua de bares e discotecas de Setúbal. O agressor foi preso pela PSP e entregue à Polícia Judiciária.A vítima do ataque encontrou-se pela primeira vez com o agressor, a meio da madrugada, junto a um bar da avenida Luísa Todi, em Setúbal.Fonte da PSP explicou aoque o homem e os amigos que acompanhavam se envolveram em confrontos com o autor das facadas, também ele acompanhado por amigos. O carro da vítima sofreu diversos danos. A rixa terminou sem feridos, mas viria a recomeçar pelas 05h30, na rua Guilherme Gomes Fernandes. Trata-se de uma artéria paralela à avenida Luísa Todi, com várias discotecas onde esta sexta-feira decorriam festas de Halloween.A vítima foi esfaqueada no meio da confusão, sofrendo um golpe no tórax. O agressor fugiu a correr e livrou-se da arma do crime, que foi depois apreendida.A sede do Comando de Polícia de Setúbal fica perto do local da agressão, o que levou à chegada rápida de uma patrulha. Os agentes ouviram a descrição do agressor e viriam a prendê-lo minutos depois, no interior de um carro.O autor da facada, com cerca de 30 anos, foi entregue à Polícia Judiciária de Setúbal e será este sábado presente a tribunal, na mesma cidade. O ferido foi levado para o hospital local e depois transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Foi operado e encontrava-se esta sexta-feira livre de perigo.